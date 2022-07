Pelo menos cinco mortos em colapso do maior glaciar dos Alpes italianos

JN/Agências Hoje às 18:02 Facebook

Uma avalanche provocada pelo colapso do maior glaciar dos Alpes italianos matou pelo menos cinco pessoas e feriu outras oito este domingo, segundo uma porta-voz dos serviços de emergência.

"Uma avalanche de neve, gelo e rocha atingiu um caminho de acesso no momento em que havia vários grupos de cordas, alguns dos quais foram varridos", disse Michela Canova, em declarações à AFP. "O número total de alpinistas envolvidos ainda não é conhecido".

"Infelizmente, cinco pessoas foram encontradas sem vida", continuou Canova, acrescentando que os oito feridos "permanecem uma contagem provisória". O glaciar desabou na montanha de Marmolada, a mais alta das Dolomitas italianas.

Dois dos feridos foram levados para o hospital em Belluno, outro em estado mais grave foi levado para Trevise e cinco para Trente. Canova não especificou as nacionalidades das vítimas.

Helicópteros foram enviados para participar na operação de resgate e monitorizar a situação a partir do ar.