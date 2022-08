Dois feridos em tiroteio em centro comercial na Suécia. Suspeito foi detido

JN Hoje às 17:30 Facebook

A polícia sueca disse, esta sexta-feira, que duas pessoas ficaram feridas num tiroteio no centro comercial Emporia, na cidade de Malmö, no sul do país, e um suspeito foi preso.

"Já não há perigo imediato para o público", disse a polícia, em comunicado. "Atualmente, o incidente é considerado ligado ao ambiente criminal."

WATCH: Witnesses say the shooting started after a large fight broke out in shopping center, police believe it may be gang-related. #EmporiaShoppingCenter #Malmo. pic.twitter.com/gSu5oVyvbt - BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 19, 2022

A polícia está no local a interrogar testemunhas e a analisar vídeos das câmaras de vigilância.