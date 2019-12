Pelo menos dois mortos e 1400 desalojados após ciclone em Madagáscar

Hoje às 16:27 Facebook

As autoridades malgaxes anunciaram esta terça-feira que a passagem do ciclone Belna pelo noroeste de Madagáscar provocou dois mortos, três feridos e deixou 1400 pessoas desalojadas, naquela que foi a primeira tempestade tropical da época.

O ciclone atingiu a cidade costeira de Soalala, onde as casas de mais de 1400 habitantes foram destruídas, danificadas ou alagadas, de acordo com o coronel Elack Olivier Andriakaja, do gabinete nacional de gestão de catástrofes.

O responsável desmentiu que os relatos que apontavam para nove mortos.

Os desalojados foram temporariamente abrigados em escolas, mesquitas e gabinetes governamentais locais, mas Andriakaja sublinhou que estes precisam de comida.

Também edifícios estatais e várias estradas foram danificadas pela intempérie.

Responsáveis citados pela Associated Press referem que várias provisões alimentares serão enviadas por mar até Soalala.

O primeiro-ministro malgaxe, Christian Ntsay, irá até à região para analisar os danos.

Um deputado parlamentar eleito por Soalala referiu que os ventos retiraram os telhados de 80% das casas da cidade, tendo acrescentado que a água se continua a elevar pela cidade.

A classificação do Belna foi reduzida para tempestade tropical e neste momento dirige-se para sul da principal ilha do arquipélago.

Ainda assim, são esperadas chuvas e rajadas fortes até quarta-feira, dia em que o departamento meteorológico malgaxe acredita que o ciclone deverá terminar.