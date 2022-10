Pelo menos dois mortos e 15 feridos em queda de avião militar na Rússia

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

Pelo menos duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas quando um avião militar russo Su-34 se despenhou, esta segunda-feira, no pátio de um edifício residencial na cidade balneária de Yesk, nas margens do mar de Azov.

"De momento, morreram duas pessoas e 15 foram hospitalizadas", assinalou o Ministério para as Situações de Emergência da região de Krasnodar.

O caça-bombardeiro "despenhou-se contra o pátio de um edifício residencial", provocando ainda um incêndio, indicou o Ministério da Defesa da Rússia.

O incidente ocorreu quando o avião descolava para efetuar um voo de treino a partir do aeródromo do distrito militar sul, precisou o ministério.

O acidente teve origem no incêndio de um dos motores durante a descolagem, segundo o piloto, que conseguiu ejetar-se.

Ao embater no solo, o combustível do avião incendiou-se de imediato.

A área atingida pelo fogo estende-se por 2000 metros quadrados, informaram os serviços de emergência citados pela agência noticiosa russa TASS.

As autoridades locais referiram-se a entre 15 e 17 apartamentos danificados pelo incêndio. O governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, deslocou-se de imediato ao local, indicou no seu canal do Telegram.

O Comité de Investigação da Rússia, dependente da presidência russa, já abriu um inquérito judicial devido a acidente, ainda segundo a TASS.

Especialistas forenses, bombeiros, especialistas da unidade de queimados do hospital de Krasnodar e ambulâncias também acorreram ao local do sinistro.

Cerca de 100 pessoas foram retiradas, com os residentes do edifício atingido transferidos para centros de acolhimento temporário, precisou a TASS.

O presidente russo Vladimir Putin ordenou ao governador de Krasnodar, ao chefe do Ministério para Situações de Emergência, Alexandr Kurenkov, e ao ministro da Saúde, Mikhail Murashko, que de desloquem a Yesk para fornecer assistência.