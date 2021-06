Pelo menos nove mortos em acidente de comboio no norte da China

JN/Agências Hoje às 07:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos nove pessoas morreram esta sexta-feira depois de um comboio ter atropelado trabalhadores da manutenção ferroviária na província de Gansu, no norte da China, noticiou a imprensa local.

O incidente ocorreu de madrugada na China, quando o comboio que liga Urumqi, no extremo noroeste do país, a Hangzhou, no leste, percorria o trecho próximo da cidade de Jinchang.

Até à data, não há pormenores sobre as circunstâncias que causaram o acidente. A imprensa acrescentou que estão a decorrer os trabalhos de resgate.

O comboio em questão era da categoria K, um dos mais comuns na China, que atinge velocidades máximas de cerca de 120 quilómetros por hora.

Acidentes ferroviários não são comuns na China, um país com uma das maiores redes ferroviárias do mundo, de cerca de 146 mil quilómetros, e líder global em linhas de alta velocidade, com cerca de 38 mil quilómetros de extensão.