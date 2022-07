Pelo menos oito mortos em incêndio num albergue em Moscovo

JN/Agências Hoje às 08:10 Facebook

Pelo menos oito pessoas morreram na quinta-feira num incêndio num albergue no sul de Moscovo, na Rússia, informou à agência de notícias TASS fonte dos serviços de emergência.

"Oito pessoas morreram no incêndio e outras três estão neste momento a ser examinadas por médicos", disse fonte do serviço de emergências, acrescentando que "os socorristas continuam a limpar os escombros".

Os bombeiros resgataram oito pessoas do local do incêndio e retiraram outras 200 pessoas do edifício.

"O fogo consumiu três salas e um corredor, numa área total de 150 metros quadrados. Já foi extinto", explicou a mesma fonte.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, a assessoria de imprensa do ministério de Emergências confirmou a morte das oito pessoas, acrescentando que o fogo começou no primeiro andar do edifício às 00.47 (22.47 de quarta-feira em Portugal).

Entretanto, um grupo de peritos já se deslocou ao local para apurar as causas do incêndio.