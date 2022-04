"Pelo menos podemos trabalhar, mesmo que não se venda"

Rui Polónio, em Odessa Hoje às 08:40 Facebook

Falta tudo no mercado de Odessa: artigos, clientes e até os vendedores estrangeiros foram embora nos primeiros dias de guerra.

O mercado em Odessa fica no "Sétimo Quilómetro", onde se fazem vendas por grosso e a retalho e, em frente, ficam as torres de apartamentos do "sétimo céu", diz-nos Aleksander, ao entrarmos na pequena cidade com 170 hectares e mais de 30 mil contentores marítimos. Há perfumes, cosmética, roupa, sapatos, brinquedos, comida dos quatro cantos do mundo, um banco e até uma farmácia.

Aleksander vende sapatos. Mas se o mercado lembra a todo o momento que Odessa é uma cidade portuária e multicultural, as vendas trazem as marcas da guerra. O que se vende mais é aquilo que o exército precisa: tecidos para fazer camuflagens, "power banks", pilhas, roupas táticas, botas militares e assim por diante", conta o homem que no trabalha no mercado há mais de 11 anos. Por causa da guerra, as vendas caíram. "Uma parte da população saiu e quem ficou não tem dinheiro", lembra, resignado, o vendedor.

O "Sétimo Quilómetro" abriu no final dos anos 60 do século passado. "Era só para vender artigos em segunda mão", explica Olena, assessora de imprensa do mercado. Quem entra tem de pagar bilhete. "No fundo, é para só entrar quem precisa", continua.

Vendas fracas

Antes da guerra, o mercado chegava a receber 150 mil clientes por dia, agora não chegam a ser 20 mil. As ruas pintadas com diferentes cores que lhes dão nome estão quase vazias. Aleksander reconhece que as vendas estão fracas por estes dias, afinal de contas vende sapatos e a moda passou para último lugar. Ainda assim, Aleksander contribuiu para o esforço de guerra: "O meu produto não é procurado pelo exército, mas o que era adequado já demos. Às vezes, de graça, outras a preço de custo", explica.

Agora, interessam as necessidades do exército e provavelmente este mês não vai conseguir ganhar para pagar os quase mil euros de renda pelo contentor que ocupa. "Pelo menos podemos trabalhar, saímos, mesmo que não se venda nada. Não fazemos disto uma tragédia", relativiza.

Não foi só dinheiro e clientes que desapareceram das ruas do "Sétimo Quilómetro". Muitos vendedores eram estrangeiros: "Da Índia, Afeganistão, Paquistão, Síria e já foram embora, ficaram só os vietnamitas e os chineses", conta Aleksander. O vendedor mantém contacto com os colegas que partiram: "Todos terminam as mensagens com "Glória à Ucrânia"! Espero que regressem".

"As pessoas do Afeganistão, da Síria ou do Irão conhecem como ninguém a guerra. Partiram logo nos primeiros dias. Têm medo da Rússia. Para nós, desde 2014 que deixou de ser assustador", explica.

Logística desmoronou-se

Por enquanto, ainda não há prateleiras vazias. "Às vezes falta diversidade, mas continuamos a ter de tudo", reconhece Olena. "A cadeia logística desmoronou-se. Não conseguimos fazer chegar nada de Lviv ou Kharkiv. Só algumas coisas de Uzhgorod", completa Aleksander.

Os mísseis russos já por mais de uma vez explodiram na zona onde está instalado o mercado: junto ao aeroporto e a várias instalações militares na saída nordeste de Odessa, mas o vendedor de sapatos garante que não tem medo. "Quando explode não é muito agradável, claro. Pensamos: bem, o importante é que não tenha morrido ninguém". No fundo vamo-nos habituando", diz.

Aleksander só não se habitua a ver "Sétimo Quilómetro vazio". Há várias lojas fechadas, algumas são de ucranianos que também deixaram o país.