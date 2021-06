Pelo menos quatro mortos e 17 feridos em acidente aéreo na Sibéria

JN/Agências Hoje às 13:00 Facebook

Pelo menos quatro pessoas morreram e 17 ficaram feridas quando uma aeronave caiu hoje na região russa de Kemerovo, na Sibéria.

"Por enquanto, sabe-se que quatro pessoas morreram como resultado do acidente", divulgou o Comité de Investigação em comunicado.

Entre as vítimas estão dois pilotos.

Segundo a agência Interfax, a tripulação do avião incluía paraquedistas.

As primeiras informações avançadas pelas autoridades apontam que a falha de um dos dois motores do avião poderá ter provocado o acidente.

O Comité de Investigação abriu um inquérito no âmbito das violações das normas de segurança no tráfego aéreo para determinar as causas do acidente.