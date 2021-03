Pelo menos quatro mortos em ataque contra edifício governamental na China

JN/Agências Hoje às 09:16 Facebook

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas após um ataque suicida com explosivos contra um edifício governamental numa cidade da província de Guangzhou, no sudeste da China.

De acordo com a polícia do distrito de Panyu, localizado no município de Canton, capital da província, o ataque ocorreu na segunda-feira na aldeia de Mingjing.

Investigações preliminares indicam que um homem de 59 anos entrou no edifício com "substâncias combustíveis e explosivas" e detonou-as. O homem morreu e causou a morte a quatro pessoas.

As imagens veiculadas pela imprensa local mostram as instalações repletas de entulho e uma forte presença de forças de segurança, bombeiros e pessoal médico na área após o ataque.

Os feridos foram levados para centros médicos para tratamento e as autoridades abriram uma investigação.

De acordo com o portal Tencent News, especula-se nas redes sociais que o ataque pode estar relacionado com os planos das autoridades locais de expropriar propriedades para demolição, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido fornecida.