Várias pessoas foram vistas a saltar da janela do hotel para colchões colocados na rua. Desconhecem-se as causas do incêndio.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num incêndio que deflagrou, este sábado, no Hotel Coronado, na rua Nou de la Rambla, em Barcelona, avança o jornal La Vanguardia. Ainda não é conhecida a origem das chamas.

De acordo com a mesma fonte, várias pessoas saltaram das janelas do quarto andar do hotel para colchões colocados na rua por vizinhos.