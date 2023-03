"Vários mortos" em tiroteio em centro de Testemunhas de Jeová em Hamburgo

JN Hoje às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas num tiroteio em Hamburgo, na Alemanha. Atirador estará entre os mortos.

De acordo com a "Deutsche Welle", o tiroteio ocorreu num centro de Testemunhas de Jeová, na rua Deelböge, no distrito de Gros Borstel.

Os locais foram alertados para um "perigo extremo" na área através de uma aplicação de alerta de catástrofe por volta das 21 horas (20 horas em Portugal continental), que informava que "um ou mais criminosos desconhecidos dispararam contra pessoas numa igreja".

PUB

"De acordo com as primeiras indicações, tiros foram disparados numa igreja na rua Deelboege, no distrito de Grossborstel. Várias pessoas ficaram gravemente feridas, algumas até fatalmente", escreveu a polícia no Twitter.

Tote und Verletzte nach Schüssen in #Hamburg #Alsterdorf pic.twitter.com/TaJblhYExz - Sven Hartmann (@Hartman0049) March 9, 2023

A polícia não deu um número exato, mas vários meios de comunicação alemães relataram, inicialmente, que seis pessoas morreram. O número nos relatos subiu entretanto para sete. Segundo as autoridades, "não há informações confiáveis sobre o motivo do crime".

Ao contrário dos relatos iniciais de que o atirador estaria em fuga, um porta-voz da polícia adiantou que as autoridades acreditam que o autor do ataque estará entre os mortos dentro do edifício.

Está a acontecer uma operação em larga escala na região de Alsterdorf. Os moradores devem permanecer em casa e evitar a área, disse a polícia, acrescentando que as ruas ao redor da igreja foram fechadas.