Seis mortos no norte da Europa devido à tempestade Eunice

JN/Agências Hoje às 20:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência da tempestade Eunice, que está a assolar o norte da Europa com ventos fortes, tendo já derrubado árvores, cancelado viagens de comboio e arrancado parte do telhado do O2 Arena, em Londres.

Uma mulher de 30 anos morreu em Londres (Reino Unido) quando uma árvore caiu sobre um automóvel, disse a polícia.

O presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, pediu à população para que não saísse de casa. "Peço a todos os londrinos que fiquem em casa, não corram riscos e evitem viajar a não ser que seja absolutamente essencial", adiantou em comunicado, depois de os serviços de meteorologia britânicos terem estendido o "alerta vermelho" para sudeste de Inglaterra, que havia sido estabelecido na quinta-feira para as zonas costeiras da Grã-Bretanha.

O serviço de meteorologia do Reino Unido adiantou que uma rajada de vento de 196 quilómetros por hora, considerada a mais forte já registada em Inglaterra, foi detetada na Ilha de Wight, quando a tempestade varreu o sul do país. A tempestade provocou grandes perturbações nas viagens na Grã-Bretanha, encerrando o porto de Dover no Canal da Mancha e pontes que ligam Inglaterra ao País de Gales, parando também a maioria dos comboios que entram e saem de Londres.

Na Irlanda, no condado de Wexford, um funcionário do governo local morreu enquanto tratava de uma ocorrência relacionada com uma queda de árvore, disse o conselho daquela localidade. Também na Irlanda mais de 80 mil residências e empresas encontram-se sem eletricidade e as autoridades aeroportuárias de Cork e Dublin informaram que cancelaram voos transatlânticos e em rotas para o Reino Unido e Europa continental, enquanto outras estão com atrasos significativos. Os 'ferries' também foram forçados durante o dia a cancelar várias travessias para portos no Reino Unido, França e Espanha, devido aos ventos fortes e às más condições do mar.

O sistema de alerta climático da Alemanha (conhecido como Storm Zeynep) avança com ventos fortes para Bélgica, Países Baixos e Dinamarca, além do território germânico.

Nos Países Baixos, os bombeiros indicaram que três pessoas morreram por quedas de árvores em Amesterdão.

PUB

Na Bélgica, um idoso morreu quando ventos fortes o empurraram para um canal em Ypres. As autoridades policiais disseram que o homem foi socorrido rapidamente, mas viria a falecer.

A tempestade Eunice é a segunda a atingir a Europa esta semana, com a primeira a ter provocado a morte a pelo menos cinco pessoas na Alemanha e na Polónia.