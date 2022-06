Pelo menos três mortos após descarrilamento de comboio na Alemanha

JN/Agências Hoje às 14:20 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas quando um comboio descarrilou perto de um resort alpino da Baviera, no sul da Alemanha, esta sexta-feira.

"No grave acidente de comboio, às 13.55 horas (12.55 horas em Portugal continental), três pessoas morreram e um número indeterminado de outros passageiros do comboio ficaram feridos", disse a polícia, em comunicado.

O comboio tinha saído de Garmisch-Partenkirchen, em direção a Munique, quando o acidente aconteceu no distrito de Burgrain. Parte da rota entre Munique e Garmisch-Partenkirchen foi encerrada e o tráfego desviado, segundo a operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn.

A causa do acidente e o número exato de feridos ainda não são conhecidos e não se sabe quantas pessoas viajavam no comboio.

Várias corporações de bombeiros e de polícia da região estão no local, para socorro e averiguações. Três helicópteros da região do Tirol, na Áustria, foram enviados ao local para prestar primeiros socorros.

Garmisch-Partenkirchen e as regiões vizinhas estão a preparar-se para sediar a cimeira do G7 no final deste mês. De 26 a 28 de junho, os chefes de Estado e de Governo vão reunir-se no Schloss Elmau, a cerca de 11 quilómetros da cidade. A polícia e os soldados que foram enviados para preparar e proteger o local antes da cimeira foram desviados para ajudar na operação de resgate.

Acidente fatal em fevereiro

O acidente fatal mais recente ocorreu em 14 de fevereiro de 2022, quando uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas numa colisão entre dois comboios perto de Munique.

Em 2017, uma colisão entre um comboio de passageiros e um comboio de carga parado perto da cidade ocidental de Dusseldorf feriu 41 pessoas.

O acidente ferroviário mais mortal da Alemanha aconteceu em 1998, quando um comboio de alta velocidade descarrilou em Eschede, na Baixa Saxónia, matando 101 pessoas.