Pelo menos três mortos em ataque a petroleiro iraniano na síria

Pelo menos três pessoas morreram, este sábado, num ataque a um petroleiro iraniano, que causou um incêndio, já controlado, no navio, que estava localizado na cidade costeira de Banias, na Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

O OSDH, uma organização não-governamental (ONG) sediada no Reino Unido, mas com uma ampla rede de colaboradores no terreno, confirmou um total de três vítimas mortais no ataque, atribuído a "um drone lançado de águas regionais libanesas", segundo a versão da agência oficial síria SANA.

O OSDH, por sua vez, descartou que o incêndio tenha sido causado por "uma falha técnica" e também colocou em dúvida que o ataque, presumivelmente perpetrado com um drone, tenha sido lançado do Líbano.

Este incidente incomum ocorre dois dias depois de Israel ter bombardeado alvos na Síria em resposta a um disparo de míssil que caiu perto da central nuclear de Dimona.

As autoridades israelitas consideram que a presença na Síria de forças do Irão ou associadas ao seu arqui-inimigo, assim como de milícias do seu rival libanês, o Hezbollah, representa uma ameaça à sua segurança.

Este episódio sucedeu também num contexto de sucessivos incidentes entre Israel e o Irão e uma troca de acusações de ataques ou atos de sabotagem, após uma série de explosões em cargueiros de ambos os países.

O anterior incidente ocorreu na semana passada, quando o Irão acusou Israel de sabotagem contra a sua central nuclear de Natanz, durante negociações para recuperar o acordo nuclear de 2015 assinado pelo grupo dos 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China - mais a Alemanha) com Teerão, ao qual Israel se opõe totalmente.