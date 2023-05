Pelo menos três mortos em ataque no Japão

JN Hoje às 12:38 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram, esta quinta-feira, num ataque a tiro e com uma faca na região central de Nagano, no Japão, de acordo com a emissora pública "NHK", citada pela "CBS News"

De acordo com a polícia, um homem com uma máscara, que transportava uma arma de fogo e uma faca, estava escondido num prédio em Nagano depois de atacar pelo menos quatro pessoas.

Uma testemunha disse à televisão pública "NHK" que uma mulher caiu enquanto era perseguida pelo suspeito, que a esfaqueou e disparou contra dois polícias quando chegaram ao local.

As três vítimas foram levadas para o hospital, onde foram declarados os óbitos.

Autoridades da cidade pediram aos moradores da região que permaneçam em casa.

Crimes violentos são raros no Japão, que tem uma baixa taxa de homicídios e algumas das leis de armas mais duras do Mundo. Em 2018, o Japão, um país com 125 milhões de habitantes, registou apenas nove mortes por armas de fogo - em comparação com 39.740 naquele ano nos EUA. Porém, em julho, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado em plena luz do dia com uma arma. No mês passado, um homem foi detido por ter supostamente lançado um explosivo semelhante a uma bomba caseira contra o atual primeiro-ministro Fumio Kishida na cidade ocidental de Wakayama .