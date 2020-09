Três mortos em incêndio na região vinícola na Califórnia

JN/Agências Hoje às 09:29 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram num grande incêndio que assola desde domingo o condado de Shasta, uma zona vinícola na Califórnia, nos Estados Unidos, a norte das famosas vinhas de Napa Valley.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a informação foi avançada pelo xerife do condado de Shasta, Eric Magrini, que instou os residentes a não perderem tempo, caso os locais em que vivem venham a ser evacuados.

Mais de 1200 pessoas foram retiradas do condado de Shasta devido ao incêndio de grandes proporções, denominado "Zogg Fire", que começou no domingo e lavrava numa zona de 59 quilómetros quadrados na segunda-feira.

Os incêndios que assolam a Califórnia devastaram igualmente as famosas vinhas de Napa Valley, no noroeste daquele estado, acompanhados por uma nova onda de calor, com milhares de pessoas forçadas a abandonar as suas casas.

O incêndio na famosa região vinícola, denominado "Glass Fire", começou no domingo e devorou, segundo os bombeiros, cerca de 4500 hectares no condado de Napa, uma das áreas de produção de vinho de maior prestígio nos Estados Unidos.

Algumas propriedades vinícolas ficaram em cinzas, como a Chateau Boswell, na cidade de Santa Helena, tendo outras sido fortemente ameaçadas pelas chamas, como a Merus Wines e a Davis Estates.

Mais de 11 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as casas durante a noite de domingo para segunda-feira, segundo as autoridades, incluindo 4500 habitantes de uma zona residencial sénior no condado vinícola de Sonoma, perto da Napa.

Como precaução, a fornecedora de energia Pacific Gas and Eletric (PG&E) cortou a energia de quase 65 mil casas no norte da Califórnia no domingo, incluindo nos condados de Napa e Sonoma.

Mais de mil bombeiros, auxiliados por helicópteros e bombardeiros de água, lutavam contra o "Glass Fire", alimentado por mais uma onda de calor e ventos secos, que ainda não estava sob controlo.

Os condados de Napa e Sonoma já tinham sido atingidos por incêndios devastadores em 2017, matando um total de 44 pessoas e destruindo milhares de edifícios.

<p>A Califórnia está em chamas há meses, e os incêndios, que costumam ocorrer entre agosto e novembro, têm-se tornado mais frequentes e mais importantes neste estado nos últimos anos, em parte por causa das mudanças climáticas.