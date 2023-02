Pelo menos três mortos em São Paulo em deslizamentos provocados por chuvas fortes

JN/Agências Hoje às 20:14 Facebook

Pelo menos uma mulher, uma criança e um bebé morreram, este domingo, na região litoral do estado de São Paulo (Brasil), devido a deslizamentos de terras ocorridos na sequência das fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas naquela zona.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, uma criança de 7 anos morreu num deslizamento de terras em Ubatuba, a 220 quilómetros de São Paulo. O jornal dá ainda conta da morte de uma mulher de 40 anos e de um bebé de nove meses em São Sebastião, a 197 quilómetros de São Paulo, onde foi decretado estado de calamidade, na sequência das fortes chuvas que caem no estado de São Paulo desde sábado.

O presidente da Câmara de São Sebastião, Felipe Augusto, citado pelo portal de notícias G1, dá conta que os helicópteros de resgate entretanto acionados não estão a conseguir chegar à zona mais crítica da cidade. O mesmo acontece com carros e barcos, estando os habitantes do local a fazer as buscas.

O autarca revelou que há várias pessoas presas debaixo dos escombros de casas que foram destruídas pelo temporal e deslizamentos de terras.

Em vários locais do litoral de São Paulo há falhas nas redes de abastecimento de água e de eletricidade, várias estradas cortadas e carros submersos.

De acordo com a CNN Brasil, o Governo de São Paulo vai enviar ajuda humanitária para São Sebastião.

Entretanto, a autarquia local abriu zonas para acolher as pessoas atingidas pelas fortes chuvas.