Pelo menos um morto e dezenas de feridos após sismo nas Filipinas

Pelo menos uma pessoa morreu e mais de duas dezenas ficaram feridas devido a um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter que atingiu esta quarta-feira a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas.

Segundo a rede de televisão filipina ABS-CBN, uma menina foi atingida por uma parede que desmoronou numa casa e morreu na cidade de Datu Paglas, na província de Maguindanao.

O sismo ocorreu a cerca de 7,7 quilómetros de Columbio, na província de Sultan Kudarat, e a uma profundidade de 14 quilómetros, anunciou o Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês).

As autoridades indicaram que o terramoto, que afetou várias províncias, provocou o corte de energia no sul da cidade de Kidapawan, um importante centro de transporte regional.

Várias réplicas relativamente fortes foram sentidas e as autoridades ordenaram que as aulas fossem suspensas na quinta-feira para permitir inspeções nos edifícios escolares nas áreas atingidas pelo sismo.

O diretor do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (PHIVOLCS, na sigla em inglês), Renato Solidum, descartou o risco de um tsunami, já que o sismo ocorreu no interior.

A região das Filipinas localiza-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica, com vulcões ativos e placas tectónicas, que se estende do Japão ao sudeste da Ásia.

Um terramoto de magnitude 7,7 matou quase 2000 pessoas no norte das Filipinas em 1990.