Pelo menos um morto e seis feridos em protesto no Afeganistão

Pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas após os talibãs terem dispersado violentamente um protesto em Jalalabad, no leste do Afeganistão, confirmou esta quarta-feira uma autoridade de saúde local à agência de notícias Associated Press (AP).

Outra agência noticiosa, EFE, referiu que já há pelo menos dois mortos e vários feridos neste protesto em Jalalabad, segundo relatos de testemunhas não identificadas ao meio de comunicação afegão Khaama Press.

Várias dezenas de pessoas reuniram-se na cidade de Jalalabad para hastear a bandeira nacional, um dia antes do Dia da Independência do Afeganistão, que comemora o fim do domínio britânico em 1919.

Os manifestantes baixaram a bandeira dos talibãs - uma bandeira branca com uma inscrição islâmica - que os militantes islâmicos têm imposto nas áreas que tem vindo a capturar.

Os membros dos talibãs abriram fogo e espancaram as pessoas com bastões.

Posteriormente, um vídeo publicado mostra os talibãs a atirar para o ar e atacar as pessoas com bastões para dispersar a multidão.

Babrak Amirzada, repórter de uma agência de notícias local, disse que ele e um repórter de imagem de outra agência de notícias foram espancados pelos talibãs enquanto tentavam cobrir os distúrbios.

A retirada de afegãos e estrangeiros, que se encontravam no Afeganistão, precipitou-se desde domingo, quando as forças talibãs tomaram o poder em Cabul instaurando o Emirado Islâmico.

O avanço das forças talibãs intensificou-se desde maio, quando começou a retirada das forças dos Estados Unidos.