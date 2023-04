Pena de morte para homem que conduziu contra várias pessoas em Cantão

JN/Agências Hoje às 11:34 Facebook

Um homem que conduziu deliberadamente um carro contra um grupo de pessoas, causando cinco mortos e oito feridos, foi condenado à morte por um tribunal da cidade de Cantão, no sudeste da China.

O Tribunal Popular Intermédio de Cantão determinou que o réu, Wen Qingyun, de 22 anos, "conduziu deliberadamente contra peões" em 11 de janeiro passado no distrito de Tianhe, para "aliviar frustrações pessoais", o que causou "graves consequências, numerosas vítimas" e "colocou em risco a segurança pública".

Mais de 60 pessoas, incluindo familiares das vítimas, estiveram presentes no julgamento, segundo a imprensa local.

Wen dirigia um modelo da marca BMW preto quando atropelou violentamente os peões que atravessavam a rua na passadeira, numa das áreas mais movimentadas da cidade.

Vídeos difundidos nas redes sociais mostram o jovem a sair do veículo e a atirar notas de 100 yuan (13 euros) para o ar.

A China executou recentemente outro motorista que, na cidade de Dalian, no nordeste do país, foi contra uma multidão em maio do ano passado, causando a morte de cinco pessoas.