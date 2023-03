Pentágono acredita que Rússia não é capaz de recuperar drone que caiu no Mar Negro

JN/Agências Hoje às 00:29 Facebook

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos acredita que a Rússia não será capaz de recuperar os restos do drone norte-americano que caiu no Mar Negro, após colisão com um caça russo, referiu esta quinta-feira o porta-voz do Pentágono.

"Temos indícios de que a Rússia pode estar a tentar recuperar os restos do MQ-9, mas achamos improvável que consigam encontrar algo útil", salientou o porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder, em conferência de imprensa.

Pat Ryder sublinhou o facto de o drone ter afundado "em águas muito profundas", acrescentando que os Estados Unidos fizeram questão de "salvaguardar a informação" recolhida pelo aparelho de vigilância norte-americano.

Os Estados Unidos divulgaram esta quinta-feira imagens do que dizem ser um avião russo a despejar combustível por cima de um drone de vigilância da Força Aérea norte-americana e a danificar a hélice do aparelho que sobrevoava o Mar Negro.

O vídeo, de 42 segundos, mostra um avião Su-27 russo a aproximar-se da parte de trás do drone MQ-9 (aparelho aéreo não tripulado) e a libertar combustível à medida que passa, explicou o Pentágono.

Sobre o incidente, Ryder denunciou que o "comportamento agressivo" dos pilotos russos "foi intencional", mas o Pentágono ainda não conseguiu confirmar se a queda foi "de propósito" ou um erro de cálculo.

"Más habilidades de voo e comportamento imprudente foram claramente demonstrados", frisou o general.

Após o incidente, os Estados Unidos garantiram que foram forçados a derrubar o drone nas águas do Mar Negro e culparam Moscovo pelo incidente.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia negou qualquer contacto entre os seus caças e o drone, que, segundo a versão do Kremlin, iniciou um voo repentino e descontrolado e caiu no mar após perder altitude repentinamente.

Os eventos aconteceram perto da península ucraniana da Crimeia anexada pela Rússia, onde Moscovo desaprova a presença da NATO, sejam navios de guerra ou dispositivos de reconhecimento e vigilância.

O Pentágono decidiu divulgar as imagens por causa do "comportamento imprudente e perigoso" dos pilotos russos e para "mostrar publicamente que tipo de ações estão a ser realizadas" pelos caças de Moscovo, sublinhou Ryder.

Segundo o porta-voz do Pentágono, o incidente não alterará os planos dos EUA de continuar a ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão russa.

"Continuaremos a voar e a operar no espaço aéreo internacional em conformidade com o direito internacional, e isso inclui o Mar Negro", frisou.

Apesar do incidente, os Estados Unidos não exigiram um pedido de desculpas da Rússia e estão apenas focados em apoiar a Ucrânia contra a invasão russa, concluiu Pat Ryder.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).