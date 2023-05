Pentágono revela que China recusou reunião com secretário de Defesa dos EUA

JN/Agências Ontem às 23:43 Facebook

A China recusou um convite dos Estados Unidos para organizar uma reunião esta semana em Singapura entre o secretário da Defesa, Lloyd Austin, e o homólogo chinês, Li Shangfu, anunciou, esta segunda-feira, o Pentágono, lamentando uma atitude "preocupante".

A China "informou os Estados Unidos que recusa o nosso convite, feito no início de maio, para o secretário Austin reunir-se com o ministro da Defesa Nacional, Li Shangfu, esta semana em Singapura", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, em comunicado.

"A preocupante relutância da China em envolver-se em discussões militares importantes não diminuirá o nosso compromisso de procurar abrir linhas de comunicação com os militares chineses", acrescentou o porta-voz.

Lloyd Austin deve viajar para Singapura esta semana para participar da Conferência de Diálogo Shangri-La sobre Defesa e Segurança na Ásia-Pacífico.

No final de 2022, as tensões entre Pequim e Washington aumentaram por causa de Taiwan e um alegado balão espião chinês que foi destruído por um avião americano enquanto sobrevoava os Estados Unidos.