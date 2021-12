Pequim diz que boicote dos EUA aos Jogos Olímpicos tem más intenções

JN/Agências Hoje às 08:47, atualizado às 09:13 Facebook

A República Popular da China diz que o boicote diplomático dos Estados Unidos contra aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim (JO 2022) constitui "preconceito ideológico" com "más intenções".

Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, o país vai responder com "contramedidas firmes" ao boicote diplomático norte-americano aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 2022.

O porta-voz da diplomacia de Pequim não especificou nem forneceu mais detalhes sobre as eventuais medidas

Os Estados Unidos vão enviar atletas norte-americanos aos JO 2022, mas as delegações desportivas não vão ser acompanhadas de representantes diplomáticos.

De acordo com a Casa Branca, trata-se de uma posição contra a violação dos Direitos Humanos na República Popular da China, sobretudo na província de Xinjiang.

No passado dia 18 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já tinha admitido que o país estava "a considerar" um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno, como forma de protesto contra a violação de direitos humanos na República Popular da China.

Associações e organizações não-governamentais há muito que instam a um boicote à competição desportiva, acusando o governo de Pequim de manter mais de um milhão de muçulmanos uígures em campos de reeducação na província de Xinjiang.

Os Jogos Olímpicos de Inverno 2022 decorrem entre os dias 4 a 20 de fevereiro do próximo ano, na capital chinesa, e a participação no evento tem dividido a política norte-americana, com vários projetos no Congresso destinados quer a sancionar empresas que apoiem o evento quer a instar a um boicote total.

O Comité Olímpico norte-americano pediu para que não se punam os atletas após quase dois anos de pandemia de covid-19, além de lembrar o boicote contra os Jogos Olímpicos de Moscovo, em 1980, entre outros, como "um erro", dada a transformação do desporto num "instrumento político".