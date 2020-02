Pequim impõe quarentena a quem chegue de países "gravemente afetados" por surto

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

Pequim anunciou que todas as pessoas que chegam à capital chinesa de países "gravemente afetados" pela epidemia do novo coronavírus, designado Covid-19, serão colocadas em quarentena obrigatória de 14 dias.

"As pessoas que cheguem de países gravemente afetados pela epidemia [do coronavírus] terão de passar por uma quarentena de 14 dias, na sua casa ou num local designado", indicou Gao Xiaojun, porta-voz da Comissão Municipal de Saúde.

A mesma fonte não especificou quais os países de procedência afetados pela medida.

Entre os Estados mais afetados estão a Coreia do Sul (o principal foco mundial a seguir a China, com 12 mortos e mais de 1100 pessoas infetadas), o Irão, o Japão, a Itália e Tailândia.

As cidades costeiras chinesas de Qingdao (leste) e Dalian (nordeste) anunciaram medidas semelhantes às de Pequim.

A China também está a considerar adotar restrições a nível nacional, referiu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian. "Atualmente, estamos a estudar a possibilidade de adotar medidas de prevenção e de controlo que sejam científicas, adequadas e direcionadas", salientou Lijian em conferência de imprensa.

As autoridades chinesas colocaram em quarentena, esta quarta-feira, 94 passageiros de um voo que chegou a Nanjing, China, oriundo da capital sul-coreana, depois de três passageiros terem acusado febre, informou a imprensa estatal.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infetadas, quase 30 mil já recuperaram.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália Coreia do Sul, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

A OMS anunciou que o número de novos casos diários confirmados de coronavírus no resto do mundo ultrapassou pela primeira vez o registo de novos casos que se verifica na China.

Com 411 casos na China e 427 no resto do mundo registados na terça-feira, "o número de novos casos fora da China ultrapassou pela primeira vez o número de novos casos na China", declarou o diretor-geral daquela agência das Nações Unidas, Tedros Ghebreyesus, na sede da organização em Genebra.