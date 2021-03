Perdeu a mãe para o vírus e emocionou o Brasil com a última conversa

Rafaela Pereira Hoje às 12:34 Facebook

Um jovem de 23 anos divulgou as últimas palavras que trocou com a mãe, que viria depois a morrer de covid-19, no Brasil.

"Vou para a UTI [Unidade de Terapia Intensiva], só que não há vagas em lado nenhum. Amo-vos". Foram estas as últimas palavras que Valéria Heloísa escreveu à filha, Giulia Dias. Em resposta, a jovem pediu-lhe que se mantivesse firme, lembrando-lhe de que tinha ainda de a ver formar-se na universidade.

"Esta foi a última mensagem que tive da minha mãe, ela faleceu com covid-19 e tinha só 42 anos. Deixa três filhas (uma de oito anos) para trás. Usem máscara, não saiam se não for necessário, por favor", escreveu Giulia, numa publicação, no Twitter, com o propósito de consciencializar as pessoas para a gravidade da situação pandémica no país.

Valéria começou por ter alguns sintomas ligeiros, mas o quadro clínico foi-se agravando e acabou por ter de ser encaminhada para uma unidade de cuidados intensivos, onde veio a morrer, segundo a filha, em consequência da falta de recursos. "Ela precisava de uma cama. A única cama que encontrámos disponível era em Santa Maria, a umas cinco horas de viagem, e os médicos avisaram que ela não aguentaria", explicou a jovem de 23 anos, "frustrada" com os ajuntamentos de pessoas "e a falta de posicionamento decente dos governos" que levou à morte de alguém que, assegurou Giulia, sempre mantera todos os cuidados.

O caso, que espoletou, nas redes sociais, a partilha de várias pessoas que também sofreram perdas por causa da pandemia, ilustra a situação atual do Brasil, um dos países do mundo mais atingidos pelo vírus e suas consequências. Atualmente, enfrenta um cenário crítico, permanecendo com números elevados de infeções e mortes.