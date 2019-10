"Perdi a minha filha e o dinheiro". A promessa feita aos pais da jovem morta no camião

Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Em declarações à CNN, os pais da jovem vietnamita, que estará entre as 39 pessoas encontradas mortas num camião em Essex, contam como lhes foi prometido que a filha chegaria ao Reino Unido por uma rota segura.

Nguyen Thi Phong e Pham Van Thin são os pais de Pham Thi Tra My, de 26 anos, que estará entre as vítimas mortais encontradas num camião, no parque industrial de Gray, em Essex, na Inglaterra. A jovem terá pedido ajuda e ter-se-á despedido da mãe através de um sms enviado na às 22.28 horas de terça-feira. "Mãe, amo-te muito. Estou a morrer, porque não consigo respirar", escreveu.

A família, que não aufere mais de 400 dólares por mês, juntou dinheiro para que a filha viajasse para o Reino Unido na esperança de ter uma vida melhor. Os homens com quem fizeram o negócio da viagem não pormenorizaram à família como seria feita a viagem. Porém, confirmaram à família que a rota era segura e que chegariam à Inglaterra de carro e avião.

A jovem vietnamita terá passado pela China e pela França, no entanto após a mensagem enviada pela filha, os pais deixaram de ter novidades ou qualquer contacto com Pham Thi Tra My.

Os pais ainda estão à espera de confirmação da morte da filha de 26 anos. As autoridades britânicas não confirmaram a identidade dos corpos encontrados dentro do camião.

Caso a notícia que mais temem seja confirmada, Nguyen Thi Phong e Pham Van Thin pedem que o Reino Unido os ajude (financeiramente) a transladar o corpo da jovem. "Perdi a minha filha e meu dinheiro", diz a mãe.

Quatro pessoas foram detidas por suspeita de homicídio das 39 pessoas e por tráfico humano. Algumas famílias vietnamitas temem que os filhos estejam entre as vítimas do camião. Pelos menos dois progenitores não recebem notícias dos filhos há dias. Os jovens viajaram o Reino Unido e deixaram de ter contacto com os pais.