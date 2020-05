Perdido no mar, Jeremy filmou-se em direto no Facebook minutos antes de morrer

JN Hoje às 10:56 Facebook

Jeremy Peter Worthy, praticante de caiaque australiano, filmou-se em direto no Facebook momentos antes de morrer no meio do oceano, perto da costa do estado de Nova Gales do Sul, onde o corpo apareceu mais tarde na praia. Apesar dos avisos dos serviços de emergência para não se praticar desportos na água devido aos ventos fortes, Worthy decidiu ir para o mar.

Jeremy, de 43 anos, entrou em direto na sua página do Facebook no sábado, enquanto lutava contra as ondas altas que o impediam de voltar à costa durante uma viagem de pesca. O australiano publicou um vídeo de 10 minutos no caiaque durante a tarde daquele dia, mostrando-se com um colete salva-vidas.

"A água parece estar calma, mas não está. Há muito vento e ondas grandes. Estou um bocado apreensivo ao entrar", respondeu Worthy a uma mensagem de uma amiga que lhe pediu para ter cuidado.

Quando as ondas o desviaram da rota, Worthy usou aquela rede social para pedir ajuda. No vídeo, é possível ver como o caiaque perde o controlo e fica à deriva no meio do oceano.

"Estou muito cansado de remar contra a corrente. Isto é cansativo, a corrente empurra-me para onde não quero ir. Não há como voltar para onde saí, é muito longe. Continuo ou fico aqui?", perguntava no vídeo.

Visivelmente exausto, o australiano de 43 anos morreu alguns minutos após o direto, não tendo sido capaz de chegar à costa contra a corrente. Os serviços de emergência receberam o alerta, mas quando chegaram encontraram apenas o caiaque vazio e o corpo sem vida de Jeremy Worthy.