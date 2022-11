Peritos ucranianos chegam à Polónia dois dias após queda de míssil

JN/Agências Hoje às 21:32 Facebook

Um grupo de peritos ucranianos chegou à Polónia para participar na investigação destinada a determinar de onde foi disparado o míssil que matou duas pessoas numa povoação polaca junto à fronteira comum, indicou o chefe da diplomacia ucraniana.

"Os nossos peritos já estão na Polónia", indicou Kubela no Twitter. "Esperamos que acedam rapidamente ao local" do incidente e "em cooperação com as forças da ordem polacas", acrescentou.

O local foi hoje visitado pelo presidente polaco, Andrzej Duda, dois dias após o impacto do projétil, e que se referiu a um "acidente".

Na pequena povoação de Przewodow, perto da fronteira com a Ucrânia, Duda declarou ter contactado com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky e admitiu existirem "grandes emoções" na sequência da situação originada pela queda do míssil.

"Em nossa opinião, a explosão do míssil foi o resultado de um acidente, este facto não pode ser considerado como um ataque à Polónia", disse Duda perante os 'media' polacos.

O chefe de Estado polaco, e numa referência à participação ucraniana no inquérito, disse aceitar esse envolvimento mas precisou que "deve realizar-se em conformidade com o direito internacional aplicável".

Após o impacto do míssil antiaéreo na povoação polaca, o Presidente ucraniano reiterou que o projétil foi lançado pela Rússia, mas investigações posteriores indicam que poderá tratar-se de um míssil disparado pelas forças ucranianas e que se desviou da rota.