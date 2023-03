Peru anuncia retirada definitiva de embaixador na Colômbia

JN/Agências Hoje às 07:32 Facebook

O governo peruano anunciou a "retirada definitiva" do embaixador na Colômbia, Felix Denegri, acusando o presidente Gustavo Petro de interferência nos assuntos internos do Peru, um mês depois de uma decisão semelhante com o México.

A medida "responde às repetidas ingerências e expressões ofensivas do presidente Gustavo Petro, que persiste em distorcer a realidade ao ignorar que em 7 de dezembro de 2022 ocorreu um golpe de Estado perpetrado pelo ex-presidente Pedro Castillo no Peru", informou o Ministério das Relações Exteriores peruano em comunicado.

Segundo a chancelaria, a atitude do presidente Petro e "as contínuas expressões intrometidas deterioraram seriamente a histórica relação de amizade, cooperação e respeito mútuo que existe entre o Peru e a Colômbia".

O ex-presidente Castillo, um professor de esquerda, está detido desde 7 de dezembro acusado de rebelião, depois de tentar dissolver o Congresso e governar por decreto.

Em dezembro, o governo da presidente Dina Boluarte convocou o embaixador Felix Denegri para consultas.

Em 25 de fevereiro, Boluarte anunciou a retirada definitiva do embaixador peruano no México, alegando que o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, violou o princípio de não ingerência nos assuntos internos peruanos, ao fazer declarações críticas ao governo do Peru.