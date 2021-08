Pesava tanto como uma laranja à nascença. Bebé teve alta após 13 meses no hospital

JN/Agências Hoje às 11:45 Facebook

A "bebé mais pequena do mundo à nascença" teve alta do hospital 13 meses após ter nascido, com pouco mais de 200 gramas.

Quando veio ao Mundo, Kwek Yu Xuan tinha aproximadamente o peso de uma laranja e era pouco maior que um palmo. Nasceu às 25 semanas de gestação, num hospital de Singapura, com 212 gramas e 24 centímetros - cerca de metade do tamanho normal e 15 vezes menos o peso habitual de um bebé, que ronda os três quilos.

Após 13 meses de cuidados, muitas vezes intensivos, a bebé deixa o hospital com 6,3 quilogramas, um peso abaixo dos cerca de nove quilos considerados normais ao fim de um ano de vida. O hospital não forneceu dados sobre o tamanho da menina neste momento.

A mãe de Yu Xuan deu à luz às 25 semanas através de uma cesariana de emergência após uma diagnóstico de pre-eclâmpsia - pressão arterial elevada que pode danificar órgãos vitais e ser fatal tanto para a mãe como para a filha.

"Tinha hipóteses muito limitadas de sobrevivência", recorda o Hospital Nacional Universitário de Singapura, onde nasceu Yu Xuan.

"Contrariando as probabilidades, com complicações de saúde no nascimento, inspirou as pessoas com a sua perseverança e crescimento, o que a torna um extraordinário bebé covid-19", disse o hospital, em comunicado. "Um raio de sol no meio desta confusão", acrescenta.

Durante o tempo em que esteve no hospital, Yu Xuan fez vários tipos de tratamentos e sobreviveu ligada a diferentes máquinas. Mais de um ano depois de ter nascido, apresenta condições e um nível de desenvolvimento, segundo os médicos, que permitem dar-lhe alta.

Deixa o hospital apesar de sofrer de uma doença respiratória crónica, não especificada, mas os médicos acreditam que vai melhorar com o passar do tempo.

Os pais de Yu Xuan puderam suportar o internamento da menina através de um "crowdfunding", uma angariação pública de dinheiro, que lhes rendeu cerca de 350 mil euros.

A mãe da menina, Wong Mei Ling, ficou surpreendida com o nascimento prematuro de Yu Xuan. Já tinha um outro filho, agora com quatro anos, que nasceu no fim do tempo de gestação normal em seres humanos, cerca de 40 semanas.

Ao nascer tão cedo, Yu Xuan passou ser conhecida como "a bebé mais pequena do mundo à nascença". Um recorde que pertencia a uma norte-americana, que nasceu em 2018 com 245 gramas, segundo o Registo de Bebés Minúsculos da Universidade dos Iowa.