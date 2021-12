Pessoas vulneráveis não vacinadas devem ser prioridade, diz OMS

JN/Agências Hoje às 15:57 Facebook

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou para um "tsunami de casos" de covid-19 devido à circulação em simultâneo das variantes Delta e Ómicron, mais transmissível, mas menos causadora de doença grave.

Tedros Adhanom Ghebreyesus fez este alerta na videoconferência de imprensa regular sobre a evolução da pandemia da covid-19, transmitida da sede da OMS, em Genebra, na Suíça, esta quarta-feira. Segundo o dirigente da OMS, as infeções com a variante ómicron atingiram "números recorde", colocando sob "pressão sistemas de saúde".

Tedros Adhanom Ghebreyesus reiterou que, face ao rápido avanço da ómicron, é preciso continuar com as campanhas de vacinação, priorizando as pessoas mais vulneráveis que ainda não estão vacinadas, e com as medidas de saúde pública, para evitar o colapso dos sistemas e se possam "manter abertas as sociedades".