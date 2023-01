Petrolífera russa anuncia acordo para venda de refinaria em Itália

JN/Agências Hoje às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A petrolífera russa Lukoil anunciou, esta segunda-feira, um acordo para a venda, em março, da refinaria ISAB, em Itália, à GOI Energy.

Atualmente, a refinaria pertence a uma subsidiária internacional da Lukoil, a Litasco, informou a petrolífera em comunicado no seu 'site' na Internet.

A Lukoil explica que a operação só será concluída em marco devido à necessidade de cumprir as condições impostas pelo Governo italiano.

PUB

No final de 2022, o Governo italiano aprovou uma intervenção de emergência da refinaria, localizada em Priolo (Sicília), face ao risco de encerramento devido ao embargo às importações de petróleo da Rússia imposto pela União Europeia (UE).

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, explicou que a medida vai garantir a continuidade dos trabalhos da refinaria, que emprega, juntamente com empresas contíguas, cerca de 10 mil pessoas.

Em resposta, a Litasco prometeu continuar a cooperar com as autoridades transalpinas para garantir a operação ininterrupta da refinaria.

A ISAB detém um grande complexo petroquímico no sul do país europeu que combina instalações de refinação, gaseificação e cogeração de energia elétrica.

Para gerir o referido complexo com a maior referência, a GOI Energy assinou uma parceria com a TRAFIGURA, uma das maiores operadoras de comércio de produtos petrolíferos do mundo.