Petrolíferas colombiana e espanhola descobrem petróleo na Colômbia

A petrolífera estatal colombiana ​​​​​​​Ecopetrol e a espanhola Repsol informaram na segunda-feira que descobriram petróleo no município de Castilla La Nueva, que faz parte do Departamento da Meta, no centro do país.

Em comunicado conjunto adiantaram que "nos testes iniciais produziram-se 7.329 barris de crude de 16° API (crude pesado)".

No texto acrescentou-se que a descoberta está localizada no bloco CPO 9, onde a Ecopetrol opera e do qual tem uma participação de 55%, com a Repsol a possuir os restantes 45%.

O poço situa-se nas proximidades dos campos da Ecopetrol Castilla e Chichimene (Meta), de onde se extrai grande parte da produção de petróleo da Colômbia.

"Esta característica permite aproveitar a infraestrutura petrolífera existente na zona para facilitar o futuro desenvolvimento da descoberta", acrescentaram as empresas no seu comunicado.

O presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, disse que "a Ecopetrol e a Repsol estão comprometidos com a continuação da pesquisa de mais reservas de petróleo e gás para garantir a segurança energética dos colombianos".

Na semana passada, a Agência Nacional de Hidrocarbonetos informou que a Colômbia tinha reservas provadas de petróleo para 7,5 anos e de gás para 7,2.