Pfizer promete até 75 milhões de doses adicionais da vacina para a União Europeia

A BioNTech e a Pfizer revelaram, esta segunda-feira, que vão aumentar as entregas de vacinas contra a covid-19 na União Europeia, comprometendo-se a enviar até 75 milhões de doses extra na Primavera.

"A Pfizer e a BioNTech continuam a trabalhar no sentido de aumentar as entregas a partir da semana de 15 de fevereiro, assegurando que forneceremos a quantidade total de doses de vacina no primeiro trimestre a que nos comprometemos contratualmente e até 75 milhões de doses adicionais para a União Europeia no segundo trimestre", foi revelado em comunicado.

A declaração veio horas antes de uma conferência nacional convocada pela Chanceler Angela Merkel com os fabricantes de vacinas, no meio de uma fúria crescente sobre a campanha de inoculação lenta do bloco.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen anunciou este domingo que a AstraZeneca vai fornecer à UE mais nove milhões de doses adicionais da sua vacina contra a covid, num total de 40 milhões de doses, um aumento de 30%. A empresa farmacêutica, muito criticada nos últimos dias pelos dirigentes europeus devido a importantes atrasos de produção, "iniciará as suas entregas uma semana mais cedo que o previsto" e "vai ainda reforçar a sua capacidade de produção na Europa", indicou Von der Leyen em mensagem no Twitter.