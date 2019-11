Piloto impedido de voar após deixar passageira tirar fotografia no cockpit

Hoje às 22:18 Facebook

Um piloto chinês foi proibido de voar depois de uma fotografia de uma mulher no cockpit de um avião se ter tornado viral nas redes sociais.

A fotografia, escreve a BBC, foi tirada em janeiro, num voo da empresa chinesa Air Guilin entre Guilin e Yangzhou, mas só na passada semana é que chegou às redes sociais, obrigando a companhia aérea a tomar uma reação.

Na imagem pode ver-se a mulher sentada no cockpit do aparelho com uma bebida ao lado. Em comunicado, a empresa diz que o piloto violou as normas de segurança.

De acordo com os media locais, a jovem que aparece na fotografia será uma formanda para hospedeira. O piloto, cuja identidade não foi tornada pública, ficou impedido de voar para sempre.

Além do piloto, os outros elementos do staff que estavam no aparelho também estão suspensos enquanto decorre a investigação.