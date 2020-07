Piloto morre em queda de aeronave em São Paulo

JN/Agências Hoje às 00:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A queda de uma aeronave de pequeno porte, na zona norte do Estado brasileiro de São Paulo, na tarde de quinta-feira, provocou uma vítima mortal, o piloto.

Segundo os bombeiros, o aparelho bimotor incendiou-se depois de cair numa avenida movimentada, na região do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

Ainda de acordo com as autoridades, citadas pelo portal de notícias "G1", o piloto tentou aterrar de emergência devido a uma falha momentânea no motor.

Sete viaturas dos bombeiros foram enviadas para o local e o incêndio foi controlado ao fim da tarde (hora local). O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que irá investigar as causas da queda.