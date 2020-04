Piloto usa avião para agradecer aos profissionais de saúde na Islândia

JN Hoje às 15:21 Facebook

Um piloto arranjou uma maneira irreverente de agradecer aos profissionais de saúde pela dedicação e empenho durante a pandemia da Covid-19, ao desenhar um coração no céu sobre os hospitais da capital islandesa, Reykjavik.

O voo do Boeing 767, da companhia aérea Icelandair, partiu de Xangai, na China, onde tinha ido buscar equipamentos médicos para tratar pacientes de Covid-19 na Islândia. Ao sobrevoar Reykjavik, a capital, o piloto executou uma manobra e fez o desenho, captado pelo site de monitorização aérea Flightradar24.

"Obrigado a todos que estão a trabalhar no duro para nos manter seguros", disse a companhia aérea numa publicação na rede social Twitter, esta semana.

A Islândia seguiu uma abordagem diferente da maior parte dos países no que toca ao combate ao coronavírus. Até esta quarta-feira, registava 1785 casos e 10 mortes por Covid-19, numa população total de cerca de 364 mil pessoas.

Já em março, um outro piloto, desta vez austríaco, tinha escrito nos céus as palavras "fique em casa". Também na Hungria, outro profissional da aviação agradeceu aos profissionais de saúde que lutam contra o novo coronavírus com um símbolo de afirmativo com o polegar.