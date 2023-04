Pilotos lamentam absolvição da Airbus e Air France em queda de avião em 2009

JN/Agências Hoje às 11:41 Facebook

O sindicato de pilotos da Air France (SPAF) lamentou esta sexta-feira que a justiça francesa tenha absolvido a companhia aérea e o fabricante europeu Airbus da acusação de homicídio involuntário num acidente aéreo de 2009.

A queda do voo de ligação Rio de Janeiro/Paris em junho desse ano levou à morte de 228 pessoas.

"O SPAF lamenta a absolvição penal, que constitui um impedimento ao luto das famílias das vítimas, incluindo as dos passageiros e também as dos nossos colegas", afirmou a organização sindical em comunicado.

Embora a sentença tenha reconhecido a responsabilidade civil, que será apurada a partir de setembro, a justiça francesa não encontrou um "nexo de causalidade entre a imprudência/negligência e o acidente".

"Este tipo de catástrofe pode repetir-se se não forem assumidas todas as responsabilidades", disse o sindicato, enfatizando que "os interesses económicos do Estado e do setor da aviação não podem prevalecer sobre a segurança dos passageiros e tripulantes".

O SPAF reconheceu, no entanto, como "uma imensa vitória após 14 anos de luta judicial" que o tribunal tenha constatado "várias falhas civis", como informação insuficiente por parte da Airbus e procedimentos desatualizados.

O avião A330-200 desapareceu do radar numa tempestade sobre o Oceano Atlântico a 01 de junho de 2009, com 216 passageiros e 12 membros da tripulação a bordo.

Para encontrar o avião foram necessários dois anos, o que permitiu recuperar as gravações contidas nas caixas negras, que se encontravam no fundo do oceano, a mais de 4.000 metros de profundidade.

Os primeiros destroços foram encontrados nos dias que se seguiram ao acidente, mas o grosso do aparelho só viria a ser localizado dois anos mais tarde, após uma longa busca.

As caixas negras confirmaram o ponto de partida do acidente: o gelo nos sensores de velocidade enquanto o avião voava a grande altitude numa difícil zona de turbulência perto do equador.

Um dos copilotos, perturbado pelas consequências desta falha, fez o avião subir e, num estado de incompreensão, os três pilotos não conseguiram recuperar o controlo do avião, que estagnou no ar e se despenhou no oceano 04:23 minutos mais tarde.