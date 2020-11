Pintou o amor nas paredes da cidade e foi espancado até à morte

Bernarda Santos Hoje às 17:38 Facebook

Iván Vaquero grafitou a sigla TQMT, Te Quiero Mi Todo (Amo-te, meu tudo), pela cidade de Velilla de San Antonio, perto de Madrid. Uma semana depois, morreu à beira de um dos edifícios em que escreveu a mensagem, quando se envolveu numa discussão que terminou numa agressão violenta.

Iván Vaquero e Diana, dois namorados de Velilla de San Antonio, foram viver para fora da cidade quando começaram o seu relacionamento há cinco anos. Foi o amor comum pela natureza e pelos cães que os uniu. Na época, o casal inventou uma sigla, TQMT, que só eles conheciam o significado "Te Quiero Mi Todo" e, como prova da eternidade da paixão, Iván até chegou a tatuá-la no peito. Mas a história de amor chegou ao fim e a separação do casal fez o homem, aos 39 anos, regressar a casa dos pais. Diana continuou a viver fora da cidade, mas ia lá todos os dias por causa do seu emprego, no escritório de uma serralharia.

Iván começou a grafitar a sigla, que outrora inventaram em conjunto, no auditório da cidade, no centro cultural, nos caixotes do lixo e até no próprio local de trabalho da ex-namorada. A frase "Não mais TQMT" com tinta vermelha espalhou-se por toda a cidade, apesar de ninguém perceber o seu significado e para quem se dirigia. Nos dias seguintes, talvez arrependido, por baixo de cada frase escreveu "Sim TQMT" com cor azul.

Graffitis pintados por Iván Vaquero Foto: Europa Press

Entre o primeiro graffiti e a data do homicídio passou-se uma semana. Segundo uma fonte próxima das autoridades, citada pelo jornal espanhol "El Pais", na sexta-feira, dia 13 de novembro, Iván foi jantar a um restaurante japonês ao lado do local de trabalho de Diana, onde viu uns adolescentes a pintarem sob as suas frases e decidiu confrontá-los. Os adolescentes já eram conhecidos na zona por roubarem uma bicicleta e queimarem uma palmeira.

A discussão entre os jovens e o homem de coração partido terminou quando Alberto J., de 26 anos, morador no mesmo edifício da serralharia e onde se encontravam os graffiti, se intrometeu e agrediu brutalmente Iván Vaquero. Alguns conhecidos do agressor revelaram que ele é mestre em artes marciais. A razão pela qual o homem se intrometeu na discussão ainda é desconhecida, mas a investigação aponta duas hipóteses: conhecia os adolescentes e quis defendê-los ou estava farto de ver grafitarem a sua casa.

A vítima permaneceu caída no chão consciente, mas os golpes na cabeça foram fatais. Foi levada em estado grave para o hospital, onde morreu dois dias depois. Enquanto estava lúcida, falou sobre a sua mãe e quanto a amava, mostrou inclusivamente uma fotografia dela e perguntou "não é linda?", relembra um voluntário dos serviços de emergência. A família fez questão de doar os órgãos, por acreditar que era algo de que gostaria. O alegado homicida foi preso na segunda-feira, no seu local de trabalho, no centro logístico de uma cadeia de supermercados.

No funeral havia colegas de ambos, "são duas famílias de Velilla que se conheceram durante toda a vida. Qual explicação se vê para isto? Nenhuma", diz Antonia Alcázar, presidente da Câmara de Velillade San Antonio, citada pelo jornal "El País".

Homenagem a Iván Foto: Europa Press

As redes sociais inundaram-se de fotografias e revelaram a identidade dos adolescentes daquela noite, acusando-os de homicídio. A mãe e o irmão da vítima pediram para que os falsos julgamentos online terminassem, até porque a investigação descartou o envolvimento direto destes jovens no crime. Por enquanto, foram entrevistados como testemunhas.

Após a morte de Iván, surgiram várias especulações sobre a sigla da frase escrita nas paredes. A ex-namorada fez questão de revelar o seu significado, escrevendo-o numa grinalda que adornou ao caixão. "Os meus filhos e eu estamos perdidos, sem luz. Tenho de os guiar para o seu caminho porque a morte de Iván marcará sempre as nossas vidas", afirmou Diana.

Hoje, no edifício onde Iván Vaquero perdeu a vida, ergue-se um altar e os graffiti permanecem lá, porque ninguém teve coragem de os apagar. "O meu primo foi morto por escrever algumas mensagens de amor", lamenta José Carlos, um familiar.