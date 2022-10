"Pintou um clima" e a pedofilia surgiu na campanha eleitoral no Brasil

Ana Isabel Moura com G.H. Hoje às 13:26 Facebook

Declarações de Bolsonaro sobre menores têm sido usadas pelos lulistas para atacar rival. Tribunal teve de intervir.

"Pintou um clima", contou Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, durante uma entrevista, referindo-se ao momento em que se deparou, na rua, com um grupo de menores venezuelanas, enquanto passeava em Brasília. A expressão, associada a um interesse sexual, foi de imediato captada pela campanha de Lula da Silva para acusar o adversário de pedofilia. Apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter proibido o candidato do PT de usar vídeos para associar o atual líder a este crime, os lulistas têm uma estratégia para não deixar o assunto morrer.

Na entrevista, emitida na semana passada, o presidente em exercício disse ainda: "Umas meninas bonitas, de 14 ou 15 anos, vestidas de sábado. Para quê? Para ganhar a vida". Rapidamente, as declarações começaram a disseminar-se na internet e a campanha de Lula da Silva não perdeu a oportunidade de atacar o rival.