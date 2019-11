Piratas raptam nove tripulantes de navio norueguês

Hoje às 18:44 Facebook

Nove tripulantes de um navio norueguês, que passava na costa de Benim, na África Ocidental, foram raptados por piratas, no passado fim de semana.

O navio, pertencente à empresa JJ Ugland, transportava gipsite, um mineral que pode ser usado como fertilizante, e estava ancorado quando os elementos foram raptados por piratas, confirmou a empresa em comunicado.

Os restantes elementos contactaram as autoridades locais dando conta do incidente. Até ao momento, não foi possível localizar os elementos retirados do navio. Por questões de segurança, a empresa não revelou a nacionalidade dos tripulantes raptados. De acordo com a Al Jazera, o capitão do navio estará entre os raptados.

"Os familiares dos tripulantes já foram contactados e continuarão a ser informados", explica a Ugland. A zona do Golfo da Guiné é, de acordo com a International Maritime Bureau, um dos locais mais afetados pela pirataria.

Apesar de o número de ataques a embarcações ter diminuído nos últimos anos, a costa de Benim é alvo de ataques constantes e as autoridades temem que se torne num ponto tão perigoso como a Somália.

Segundo a BBC, só este ano foram raptadas 62 pessoas naquela zona. No passado mês de julho, dez turcos foram raptados por piratas quando navegavam na costa da Nigéria.