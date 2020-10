Pistacho. Nasceu um cão verde em Itália e há uma explicação

JN Hoje às 12:15 Facebook

A imagem de um cão recém-nascido com o pelo verde está a correr o mundo, criando dúvidas sobre a veracidade da fotografia.

Dúvida desfeita: a foto é mesmo real e o pelo de cor inusitada também. O criador de ovelhas italiano Cristian Mallocci ficou chocado quando, no início do mês, a sua cadela, Spelacchia, deu à luz uma ninhada de cinco filhos - quatro dos quais brancos como a mãe, um deles coberto de pelos verdes.

Enquanto o resto da ninhada, nascida a 9 de outubro, na ilha italiana da Sardenha, está para adoção, o pequeno Pistacho - a cor explica o nome do fruto seco - ficará com o pastor. "Vamos ficar com ele. Chegou num momento sombrio, mas vai trazer sorte", disse à CNN.

A explicação estará no contacto entre cães de cor clara e a biliverdina, um pigmento verde encontrado na bílis, o mesmo que faz com que os hematomas fiquem verdes. A cor acaba por desaparecer com o tempo. Segundo Mallocci, o veterinário dos cães disse-lhe que, "durante o período de gestação, a biliverdina mistura-se com um líquido amniótico da placenta, manchando o filho mais fraco".

Embora raro, este não é um fenómeno único. Em janeiro passado, no Estado norte-americano da Carolina do Norte, um pastor-alemão branco também teve um filho verde - viria a chamar-se Hulk, numa alusão ao super-herói com a mesma cor. E anos antes, o mesmo tinha acontecido em 2017, com um Golden Retriever.