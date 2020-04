Pivô da CNN irrita-se com autarca de Las Vegas que quer reabrir negócios durante a Covid-19

Joana M. Soares Hoje às 21:19 Facebook

Carolyn Goodman, a "mayor" de Las Vegas, nos EUA, numa entrevista à CNN, comentou que gostaria de reabrir os negócios da cidade. Mas esqueceu-se de incluir medidas de segurança.

Os hotéis e os casinos de Las Vegas estão a sofrer com o confinamento pela pandemia que assola o Mundo inteiro. Há falta de turistas, logo, falta de dinheiro. As perdas estão à vista e a autarca da cidade, Carolyn Goodman, está ansiosa de voltar a dar vida a Las Vegas, retomando as rotinas. Em entrevista ao jornalista Anderson Cooper, do canal norte-americano CNN, confessou que quer ver rapidamente a cidade com a vida de sempre. Todavia, ao falar da reabertura rápida da cidade, esqueceu-se de argumentar como geria a parte da pandemia e do consequente distanciamento social e das questões de segurança de saúde pública.

"Abram Las Vegas", exclamou a "mayor". No decorrer da entrevista, Carolyn Goodman partilhou a ideia de que "há vírus há anos e eles estão cá". "Quero os casinos abertos, os estádios abertos, restaurantes abertos. Quero que Vegas regresse ao que era", continuou Goodman.

O jornalista questionou a autarca sobre a possibilidade de contágio por Covid-19, caso os casinos reabram, devido à falta de circulação de ar nos espaços fechados e ao facto dos espaços estarem muitas vezes lotados, Carolyn Goodman acusou Anderson Cooper de ser um "alarmista".

Carolyn Goodman disse ainda que é aos proprietários dos espaços que cabe perceber como podem abrir com todas as precauções de segurança, descartando a própria responsabilidade.

"A senhora é a autarca de Las Vegas e quer que os casinos abram portas, mesmo não tendo autoridade, graças a Deus, sobre os casinos. Quer a abertura dos casinos mas não tem a responsabilidade de como eles o podem fazer de forma segura?", questionou Anderson. "Não sou dona de um hotel, se o fosse teria o hotel mais limpo com tudo resolvido para que os clientes lá fossem", sublinha a "mayor".

Ao que Anderson Cooper atira: "Isso é mesmo ignorante".