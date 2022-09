Plácido Domingo acusado de apresentação "humilhante" que levou músicos a protestar

Inês Inteiro Hoje às 14:43 Facebook

Plácido Domingo viu o seu espetáculo atingido por uma onda de críticas nas suas mais recentes apresentações, na Arena de Verona, em Itália. O cantor, que foi recebido com ramos de flores e aplausos, terá ficado com um sabor amargo à saída, quando foi vaiado. As apresentações aconteceram no dia 25 e 26 de agosto, e ambas foram duramente criticadas.

Aquela que foi uma "das noites mais humilhantes para todo o setor artístico" teve como ator principal o cantor de ópera de 81 anos. No dia 25, no final da apresentação, o cantor recebeu da plateia aplausos e vaias.

No final, o cantor pediu à orquestra para se levantar perante os aplausos, pedido esse que foi recusado como forma de protesto por parte dos músicos.

As razões para este protesto foi o suposto declínio enquanto artista de que foi acusado Domingo. Letras por acabar e voz a falhar numa das mais importantes e poderosas óperas de todos os tempos, "Macbeth", de William Shakespeare, deixou não só a audiência, como também os músicos da orquestra desapontados.

"A verdade é que o resultado das apresentações, dados os ensaios embaraçosos, foi previsível e foi anunciado pelos membros do coro, membros da orquestra e trabalhadores do palco que imediatamente entenderam que Domingo não estava à altura de seu padrão profissional", pode ler-se na nota emitida pelo sindicato que representa os artistas.

O comunicado continua, afirmando que os espetáculos só aconteceram devido ao "profissionalismo dos artistas e técnicos que permitiram que o evento não terminasse num fracasso gigantesco". Alegam ainda que ficaram sozinhos durante a complexa ópera de Puccini, "Turandot", que estaria a ser dirigida por Domingo.

A carta termina com um apelo pedindo aos diretores artísticos da Arena de Verona que repensem a Gala Domingo 2023, que já tem como artista principal o cantor.