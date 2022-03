Plataforma de gelo colapsa por completo

Dados de satélite evidenciam que a plataforma Conger começou a mover-se entre os dias 5 e 7 deste mês e terá colapsado no dia 15. Especialistas consideram que este tipo de fenómenos tende a repetir-se.

Uma plataforma de gelo com uma superfície a rondar os 1200 quilómetros quadrados desabou por completo na Antártida Oriental. Ultimamente, as temperaturas têm estado acima do tradicional, quer na Antártida quer no Ártico, situação que terá precipitado o sucedido.

De acordo com o que foi anunciado nesta sexta-feira, a plataforma de gelo Conger desmoronou-se a 15 de março. O movimento iniciou-se entre os dias 5 e 7, mais de uma semana antes.