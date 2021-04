Plataforma francesa para ensino à distância atacada a partir de Rússia e a China

JN/Agências Hoje às 17:26 Facebook

A plataforma de ensino à distância usada por estudantes franceses quando as escolas estão fechadas, devido à pandemia, foi alvo de ciberataques perpetrados na semana passada a partir da Rússia e da China.

A origem geográfica desses ataques não significa, no entanto, segundo as investigações, que os perpetradores sejam de nacionalidade russa ou chinesa, adiantou a agência francesa de notícias AFP, citando uma fonte próxima do processo.

Após o anúncio, há dez dias, do encerramento das escolas em França para conter a pandemia de covid-19, as crianças da pré-primária, os universitários e os estudantes do secundário retomaram o ensino à distância na última terça-feira, durante pelo menos uma semana.

Mas, à semelhança do que aconteceu em 2020, os sites do ENT (espaços digitais de trabalho) e do Cned (centro nacional de ensino à distância), utilizados para o ensino online, foram gravemente perturbados em várias regiões.

O ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, tinha mencionado, a 6 de abril, ter havido um "ataque informático muito forte a partir do estrangeiro", mas sem dar detalhes sobre a sua origem.

De acordo com o Cned, que se referiu a "atos deliberados de intenção maliciosa", novos ataques ocorreram nos dias seguintes.

A procuradoria de Paris anunciou na quarta-feira a abertura de uma investigação.