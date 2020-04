Plataforma portuguesa angaria fundos para ajudar refugiados na Grécia

Célia Soares Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa altura em que o Mundo está a lutar contra a pandemia do Covid-19, é urgente ajudar todos aqueles que não têm como fazer cumprir as medidas de prevenção. Na Grécia, os campos de refugiados são duros exemplos dessa realidade.

Por isso, a plataforma portuguesa HuBB - Humans Before Borders lançou uma campanha de angariação de fundos. A iniciativa, que teve início este fim de semana, chama-se "A Solidariedade não faz quarentena" e tem como objetivo financiar o plano médico de emergência de apoio aos refugiados nos campos de Moria e Samos.

Segundo a HuBB, os refugiados permanecem em "tendas divididas por muitas pessoas", "sem lavatórios para lavar as mãos" e sem possibilidade de adotar as tão recomendadas medidas de distanciamento social. Assim, é urgente ajudar as ONG"s que se encontram no terreno e já elaboraram um plano de contingência que contempla "os materiais, a medicação e os recursos humanos e logísticos necessários para salvar vidas".

Mas é preciso mais. Só no campo de Moria, por exemplo, a plataforma portuguesa que se dedica a apoiar os refugiados e a sensibilizar as pessoas para a sua difícil situação, garante que "há 500 pessoas com mais de 60 anos ou doenças crónicas". O objetivo é, portanto, retirar essas pessoas dos campos de refugiados. Sendo que, no caso de isso não ser possível, torna-se ainda mais necessário aumentar "o material, a medicação e os recursos humanos de assistência".

"Temos o plano, temos as organizações, temos o know-how, falta-nos tempo", alertam os membros da plataforma, que apelam à solidariedade de todos para angariar um valor de 30 mil euros que irá permitir "salvar mais de mil vidas", uma estimativa apontada pela HuBB, tendo por base uma taxa de mortalidade de 3%.