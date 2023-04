Pó laranja em tecido verde: ativistas interrompem mundial de snooker

AFP/JN Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois elementos do grupo ambientalista "Just Stop Oil" foram detidos depois de interroperem duas partidas do Campeonato Mundial de Snooker, na segunda-feira. Um dos ativistas conseguiu mesmo subir para uma mesa e espalhar pó laranja, no Crucible Theatre, em Sheffield, Inglaterra.

A partida da primeira ronda entre Joe Perry e Robert Milkins foi interrompida quando um homem saltou para a mesa e esvaziou um saco de pó de laranja por cima do tecido verde. Os fãs incrédulos viram metade da mesa e muitas das bolas cobertas pela nuvem de pó, até que o suspeito, que envergava uma t-shirt branca com a palavras "Just Stop Oil" ("Acabem já com o petróleo", em tradução livre) nas costas, foi arrastado pela segurança da sala.

PUB

Na outra mesa da arena de Sheffield, o jogo entre Mark Allen e Fan Zhengyi foi interrompido quando uma mulher, também com uma t-shirt "Just Stop Oil", tentou saltar para mesa, tendo sido travada pelo árbitro Olivier Marteel antes de qualquer pó ser atirado.

"Duas pessoas foram detidas depois de os manifestantes terem entrado no Crucible Theatre no início da noite", revelou em comunicado a Polícia de South Yorkshire. "Um homem de 30 anos e uma mulher de 52 anos foram detidos por suspeita de danos criminais. Ambos estão sob custódia policial".

Num comunicado de imprensa, a organização "Just Stop Oil" disse que dois apoiantes tinham preparado a intervenção, para destacar a exigência do grupo de que o governo suspenda todos os novos projectos de combustíveis fósseis do Reino Unido. Os responsáveis foram identificados como Margaret Reid, uma ex-trabalhadora de um museu do noroeste de Inglaterra, de 52 anos, e Eddie Whittingham, 30, estudante na universidade de Exeter.

"Não tomei esta ação de ânimo leve, mas não posso continuar a ser um espectador passivo, enquanto o nosso governo conscientemente nos empurra por um caminho de destruição", disse Reid em comentários fornecidos no comunicado de imprensa.

A "Just Stop Oil", no ano passado, encenou uma onda de protestos de acção directa que tiveram amplo destaque mediático: bloquearam autoestradas e atiraram sopa de tomate sobre o quadro "Girassóis", de Vincent van Gogh. Outros colectivos, incluindo o "Extinction Rebellion" e o "Insulate Britain" seguiram a mesma linha de ações altamente mediáticas.

Este protesto ocorre dois dias após a corrida de cavalos Grand National de sábado ter sido adiada por quase 15 minutos, quando manifestantes dos direitos dos animais tentaram entrar no hipódromo e amarrar-se a cercas e corrimões ao longo do percurso.