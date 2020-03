"Virar a maré nas próximas 12 semanas". Reino Unido com 144 mortes por Covid-19

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

O número de mortes provocadas pelo coronavírus Covid-19 subiu para 144 no Reino Unido, de acordo com o balanço diário publicado esta quinta-feira pelo ministério da Saúde.

Os dados indicam também que, até às 9 horas desta quinta-feira, tinham sido identificados 3229 casos entre 64581 pessoas testadas.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta quinta-feira acreditar ser possível levantar as atuais restrições relacionadas com a pandemia do coronavírus Covid-19 dentro de 12 semanas, mas reiterou os britânicos continuarem a seguir os conselhos de distanciamento social.

"Eu acredito que poderemos virar a maré nas próximas 12 semanas. E estou absolutamente confiante de que podemos eliminar o coronavírus neste país. Mas somente se dermos os passos que delineámos. E isso é vital, porque é assim que vamos reduzir o pico", afirmou, numa conferência de imprensa diária sobre a situação hoje em Downing Street, a residência oficial do chefe de governo britânico.

O governo britânico decretou o encerramento das escolas públicas em todo o país a partir de sexta-feira e aconselhou as pessoas a não frequentarem bares ou restaurantes para evitar contactos sociais desnecessários.

Determinou ainda um maior tempo de isolamento para agregados familiares com membros que tenham sintomas, de sete para 14 dias.