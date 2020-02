Polícia abre inquérito para investigar secretário de Comunicação de Bolsonaro

Ontem às 23:17 Facebook

A Polícia Federal (PF) brasileira abriu esta terça-feira um inquérito para investigar suspeitas de corrupção contra o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República do Brasil (Secom), segundo a imprensa local.

A medida atendeu a um pedido feito na semana passada pelo Ministério Público Federal do Brasil, e visa apurar supostas práticas de corrupção passiva, peculato e advocacia administrativa (patrocínio de interesses privados na administração pública) por parte de Fabio Wajngarten.

As investigações a Wajngarten partiram de uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, publicada no mês passado, que revelou que o chefe da Secom recebia, através de uma empresa da qual é sócio, dinheiro de emissoras de televisão e de agências de publicidade contratadas pelo próprio órgão, ministérios e companhias estatais do Governo.

A legislação em vigor no país sul-americano proíbe que membros do executivo mantenham negócios com pessoas ou empresas que possam ser afetadas pelas suas decisões.

Ainda segundo a reportagem, a agenda pública e os relatos oficiais de viagens realizadas por Fabio Wajngarten mostram que, desde que assumiu o cargo governamental, em abril passado, teve pelo menos 67 encontros com representantes de clientes e ex-clientes da sua empresa FW Comunicação.

Também de acordo com os registos a que o jornal teve acesso, 20 viagens para parte dessas reuniões foram pagas com dinheiro público.

A Secom é o órgão da Presidência do Brasil responsável pela disponibilização de verbas e gestão de contratos publicitários firmados pelo Governo Federal.

Wajngarten já é alvo de um processo administrativo no Tribunal de Contas da União (TCU), órgão que faz o controlo dos gastos do poder executivo, suspeito de direcionar politicamente verbas de propaganda para empresas consideradas próximas ao Governo, principalmente a Rede Record, SBT e a TV Bandeirantes.

Na gestão de Wajngarten, essas empresas passaram a receber fatias maiores da verba publicitária da Secom.

Questionado pelos 'media' brasileiros, o secretário de Comunicação negou as acusações contra si.

Num comunicado divulgado na semana passada, Wajngarten afirmou que o pedido para que a PF o investigasse seria uma "oportunidade" para provar que não cometeu irregularidades.

Já o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, declarou à imprensa que o secretário permanecerá no cargo.

A investigação a Fabio Wajngarten ficará a cargo da Superintendência da PF em Brasília, e decorrerá em segredo de justiça.